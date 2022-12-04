إصابة 7 عمال في مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز المنشأة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة المركز.

أطراف المشاجرة

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول ضم كلا من «محمد ف ا ب»، 24 عاما، عامل، مصاب برش خرطوش بالساقين، و«عبد العال ا ب ع»، 37 عاما، عامل، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و« ياسر ع ا ا»، 30 عاما، عامل، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وفقا لتقاريرهم الطبية، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

إصابات الطرف الثاني

أما الطرف الثاني فضم «أدهم ع ا»، 26 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ووالده «عبد العظيم ا ع»، 50 عاما، عامل، مصاب بجرح بالأذن اليمنى، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم، وابن عمومته «مصطفي ن ا ع»، 27 عاما، عامل، مصاب بجرح بفروة الرأس، و«طارق ح م ش»، 23 عاما، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث والرابع من الطرف الثاني بندقيتي خرطوش عيار 12، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثالث والرابع من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهما، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحامي محمد حسين لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب في قانون العقوبات تصل للحبس 3 أعوام، وتصل إلى 10 سنوات في حال حدوث عاهة مستديمة.