إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

شهدت دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط 5 مشاركين فيها بينهم 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، وجرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، ونقل المصابين لمستشفى سوهاج التعليمي لتلقي العلاج.

إخطار بمشاجرة ومصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية الرشايدة دائرة المركز، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين طرف أول «عبد الهادي م ع»، 65 سنة، مزارع، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وابنه «وائل ع م ع»، 33 سنة، عامل، مصابا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان «عبد الرحيم ع ع ق»، 17 سنة، طالب، مصاب بطلق ناري في الساق اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج التعليمي، و«صبري خ م ق»، 21 سنة، عامل، و«عاطف ح ا ا»، 35 سنة، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية بالخزينة بداخلها 5 طلقات حية من ذات العيار، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزة المذكورين، ما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

العقوبة المتوقعة

وقال مهران محمد، محام، إنه وفقا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو آلات أو عصي أو أدوات أو مواد أو كاوية أو مواد حارقة، أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة.