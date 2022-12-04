الذكرى الأولى لرحيل هاني رسلان.. مسيرة سياسية كتب «كورونا» نهايتها

تحل اليوم الأحد 4 من ديسمبر، الذكرى الأولى لوفاة هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا، الذي رحل العام الماضي في اليوم نفسه، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاءت وفاة هاني رسلان العام الماضي نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أن ينعاه عدد كبير من رجال السياسة والصحفيين، بكلمات حزينة تعكس دماثة خلقه ومسيرته المشرفة وسيرته الطيبة التي استمرت حتى بعد رحيله.

هاني رسلان مصري له أصول سودانية

ويعد الراحل هاني رسلان مصري له أصول سودانية، أسس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وكان رئيسا لها، وأيضًا مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية‎ بمؤسسة الأهرام، ومستشارا للمركز.

كما تقلد العديد من المناصب الأخرى، إذ كان رئيسا لتحرير مجلة رؤى مصرية، ‎ورئيسا لتحرير ملف الأهرام الاستراتيجي سابقا‎ بجريدة الأهرام، وكاتب صحفي في مختلف الصحف العربية والعالمية.

بدأت رحلة هاني رسلان مع المرض حينما عانى من مرض الفشل الكلوي وكان يخضع بشكل مستمر لجلسات الغسيل، قبل أن يصاب مؤخرًا بفيروس كورونا حتى توفي قبل عام متأثرًا بإصابته بالفيروس.