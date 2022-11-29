سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

يحظى سعر الدرهم الإماراتي بمتابعة يومية من قبل الأسر المصرية، نظرا لعمل الكثير من أبنائها في دول الخليج وخاصًة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تغيرًا طفيفًا في سعر الشراء بالبنوك مسجلًا ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد، بداية التعاملات الصباحية، وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 6.67 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، عند 6.67 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع، وسجلت العملة العربية مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 6.65 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة أبو ظبي في إيجي بنك لنحو 6.68 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي على شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، 6.67 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك QNB الأهلي، 6.68 جنيه للبيع، و6.69 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، عند 6.69 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، عند 6.65 جنيه للبيع، و6.69 جنيه للشراء.

ونشر موقع المصرف المتحد سعر الدرهم الإماراتي اليوم، حيث سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، والبيع 6.69 جنيه، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 6.67 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.