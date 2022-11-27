سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

متابعة سعر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بداية المعاملات الصباحية اليوم، واحدة من الأمور التي تستحوذ على اهتمام كثير من المواطنين، الباحثين عن قيمة صرف عملة الإمارات العربية المتحدة داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

واليوم الأحد يرصد موقع «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

وفق أحدث قيمة لأسعار العملات اليوم الأحد، نشر موقع المصرف المتحد أنّ سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، والبيع 6.69 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي ببنكي الأهلي ومصر

استقر سعر عملة الإمارت على نفس السعر في بنكي الأهلي ومصر إذ وصل اليوم لنحو 6.66 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية لكلا البنكين.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

ونشرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي، سعر الدرهم الإماراتي بالجنيه كما يلي:

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد، 6.67 جنيه للشراء، و98 جنيه للبيع.

وسجلت العملة العربية مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 6.65 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر عملة أبو طبي في إيجي بنك نحو 6.67 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي على شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، سعر عند 6.66 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك QNB الأهلي، 6.66 جنيه للبيع، و6.69 جنيه للشراء.