سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

واصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، داخل البنوك الحكومية المصرية والأجنبية، ومنها الإماراتية لليوم الثاني على التوالي.

وتعد عملة أبو ظبي واحدة من العملات التي تستحوذ على اهتمام كثير من الباحثين عن قيمة صرف الدرهم الإماراتي داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

واليوم الإثنين يرصد موقع «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، وفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي، كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، عند 6.68 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، عند 6.65 جنيه للبيع، و6.69 جنيه للشراء.

ونشر موقع المصرف المتحد سعر الدرهم الإماراتي اليوم، حيث سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، والبيع 6.69 جنيه.

واستقر سعر عملة الإمارت على نفس السعر في بنكي الأهلي ومصر، حيث وصل اليوم لنحو 6.66 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية لكلا البنكين.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الإثنين، عند 6.67 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع.

وسجلت العملة العربية مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 6.65 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر عملة أبو ظبي في إيجي بنك لنحو 6.67 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي على شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، سعر عند 6.66 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك QNB الأهلي، 6.67 جنيه للبيع، و6.69 جنيه للشراء.