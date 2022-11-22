3 أزمات صحية عانى منها مفيد فوزي.. آخرها توسيع القنوات المرارية

قبل أيام قليل، كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن تعرّض الإعلامي مفيد فوزي لوعكة صحية، استدعت دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهو الأمر الذي أثار قلق جمهور الإعلامي، حيث تعرّض لعدّة أزمات صحية في الفترة الأخيرة.

لم تكن الأزمة الصحية الأخيرة هي الأولى في حياة الإعلامي مفيد فوزي، بل سبقها وعكات صحية أخرى، نرصدها كما يلي.

آلام القنوات المرارية

عاني الإعلامي مفيد فوزي من آلام القنوات المرارية، ليقرر مطلع نوفمبر الحالي إجراء عملية لتوسيعها، حيث أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» آنذاك، أنّ حالته الصحية جيدة، وأنّه تخلّص من الآلام المبرحة، ليتفاجأ جمهوره ومحبيه بعودته إلى المستشفى مرة أخرى بعد ساعات من خروجه، حسب ما أعلن مصطفى بكري.

إصابة مفيد فوزي بجفاف

وفي مايو الماضي، تعرّض الإعلامي مفيد فوزي لأزمة صحية شديدة، دخل على أثرها إلى المستشفى حزنا على رحيل أقرب أصدقائه، وهما الفنان الراحل سمير صبري، والكاتب الراحل صلاح منتصر، حيث أُصيب بجفاف، ما اضطر الأطباء إلى تعليق محاليل له.

شرخ في الترقوة

في يناير الماضي، أُصيب الإعلامي مفيد فوزي بشرخ في الترقوة، حسب ما أعلنت ابنته «حنان» عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على «إنستجرام»، قائلة: «بعد مرور 10 أيام من الخضّة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال، بابا تعرض إلى كسر في مفصل الكتف اليمنى، والوضع لا يسمح بتدخل جراحي».