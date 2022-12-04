تنفيذ 85% من مشروعات «حياة كريمة» بقرى كفر الشيخ.. مدارس وصرف وإنترنت

أعلنت محافظة كفر الشيخ أن معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تراوحت من 70 إلى 85%، مشيرة إلى أن مركز مطوبس يشهد نقلة نوعية في الخدمات بخلاف المجمعات الخدمية المتكاملة.

نقلة نوعية في مركز مطوبس

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس شهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات المختلفة سواء الخدمات العامة والمرافق، وأصبح يُضاهي المدن الكبرى، منذ أن دخلت «حياة كريمة»، حيث تم إنشاء مركز ومجمعات حكومية لتلبية كافة احتياجات المواطنين دون الذهاب إلى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه يتم حالياً إعادة تأهيل الطرق في قرى مطوبس، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، والغاز الطبيعي، وجهاز الاتصالات والإنترنت.

مشورعات خدمية

وأضاف «نورالدين»، أن مركز مطوبس يُمثل نحو 10% من سكان محافظة كفر الشيخ، وكان يُعاني من تراجع بعض الخدمات، ومصدر للهجرة غير الشرعية، لوقوعه على البحر المتوسط، وقلة فرص العمل، لافتاً أن ملامح الحياة التى بدأت تتغير للأفضل كثيراً والمشروعات الخدمية التى تشهدها 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس كانت الهدية المثالية التى قدّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنحو 350 ألف مواطن يُشكلون إجمالى عدد سكان قرى مطوبس.