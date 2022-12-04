موعد ومكان جنازة وعزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

أعلنت حنان مفيد فوزي، ابنة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، موعد مكان جنازة وعزاء والدها، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 89 عاما.

موعد صلاة الجنازة والعزاء للإعلامي مفيد فوزي

وكتبت حنان مفيد فوزي، عبر حسابها الشخصي عن والدها الإعلامي مفيد فوزي، «بابا سافر السما عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرًا في كنيسة المرعشلي بالزمالك».

وتابعت: «العزاء غدًا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك» .

وفاة الإعلامي مفيد فوزي

وقال مصطفى بكري، في تصريح لـ«الوطن»، «توفي الإعلامي مفيد فوزي في الرابعة من فجر اليوم بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات الخاصة».

وفاة مفيد فوزي رحل الكاتب الكبير مفيد فوزي، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 89 عامًا، ولم تعلن أسرة الراحل حتى الآن تفاصيل الجنازة، ولا مراسم العزاء.

يذكر أنّ الراحل مفيد فوزي من مواليد 19 يونيو عام 1933، بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي مصري لقب بـ«المحاور».