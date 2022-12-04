أحمد الطاهري ناعيا مفيد فوزي: رحل المحاور الأهم وأستاذ الأجيال

نعى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف»، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

«الطاهري»: رحل القلم الذي لم ينقطع عن الكتابة منذ عام 1957

وقال «الطاهري»، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نعيه لـ مفيد فوزي: «رحل أستاذي وأستاذ الأجيال، رحل كبير من أكابر صاحبة الجلالة.. رحل رجل صاحب أفضال على كثير من أبناء روزاليوسف من الجيل المؤسس إلى يومنا هذا، رحل القلم الذي لم ينقطع عن الكتابة منذ عام 1957».

«الطاهري»: رحل العقل الذى تولى إعداد أشهر وأعظم البرامج

وتابع رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف»: «رحل العقل الذي أعد أشهر وأعظم البرامج، رحل المحاور الأهم، رحل المنضبط الودود الأنيق، أنعي أستاذي الكبير مفيد فوزي الذي تعلمت منه الكثير والكثير، هتوحشني يا أستاذ مفيد، آخر مقال بخط يد الأستاذ قبل أزمته الصحية، كان يرسله صباح السبت في تمام الواحدة ظهرًا رحمة الله عليه كان عنوانًا للرقي».

رحل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 89 عامًا، والراحل من مواليد 19 يونيو عام 1933، بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي كبير لُقب بـ«المحاور».