3 أبطال من ذوي الهمم لقناة الحياة: الرئيس يهتم بنا كثيرا ويوجه الحكومة بتنفيذ طلباتنا

قال عبدالرحمن أشرف، بطل سباحة من أصحاب القدرات، إن اليوم العالمي لذوي الهمم أحد أهم الأيام التي ينتظرها الكثير من أصحاب الهمم في مصر وخارجها، مشيرا إلى أن حياتهم تختلف تماما منذ ما يقارب الـ4 سنوات وحتى الآن، خاصة بعدما اهتمت القيادة السياسية بهم بشكل كبير.

أشرف: أول ما عرفت السباحة انجذبت لها على طول

وأضاف «أشرف»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بدأ ممارسة السباحة في عمر الـ14 عاما، وكباقي المكفوفين كانت لديه رهبة من المياه، حتى قام أحد المدربين بتدريبه وسهل عليه الأمر، ما شجعه على تحقيق الكثير من الميداليات والبطولات: «أنا أول ما عرفت السباحة انجذبت لها على طول».

أحمد طارق: الرئيس يوجه المسؤولين بتذليل العقبات أمامنا

وأوضح أحمد طارق، شاعر وأحد أبطال مسرحية كنز الدنيا، صاحب المركز الأول في السباحة والشعر على مستوى الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم دائما بذوي الهمم ويوجه المسؤولين بتسهيل وتذليل كل العقبات أمامهم، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين أن يتعاملوا مع ذوي القدرات الخاصة بشكل أفضل.

وتابع: «بداية مشواري في السباحة وإلقاء الشعر كانت في مدارس التربية الخاصة، واتعلمت السباحة في عمر الـ8 سنوات في نادي الشمس الرياضي ثم نادي بدر ثم مركز شباب الجزيرة ثم النادي الأهلي».

وأكد عز الدين سامح، مطرب بدار الأوبرا المصرية من ذوي الهمم، أنه سعيد في اليوم العالمي لذوي الهمم نظرا لما وجده وأقرانه من اهتمام كبير من قبل الرئاسة المصرية، بخلاف الاحتفالات التي دائما ما يحضرها الرئيس ويدعم فيها أصحاب القدرات ويوجه الحكومة بتنفيذ كل ما يحتاجونه لتيسير حياتهم.