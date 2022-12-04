أسعار العملات مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 4-12-2022

أصدر بنك الإسكندرية التحديث اليومي لكافة أسعار العملات العملات العربية والأجنبية مع بداية التعاملات المصرفية اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.

واستقرت عمليات الصرف للبيع والشراء، مقابل سعر الجنيه المصري بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» آخر التحديثات الخاصة بـ أسعار العملات في بنك الإسكندرية، صباح اليوم وفقا للمواقع الرسمي للبنك.

أسعار العملات مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 25.58 جنيه للشراء، و25.94 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال القطري، نحو 6.22 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.70 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني اليوم، عند الشراء 63.63 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 65.27 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني، عند عمليات الشراء 63.05 جنيه، و63.91 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار 24.56 جنيه للشراء، مقابل سعر البيع 24.61 جنيه.

- سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 29.77 جنيه للشراء، و30.26 للبيع جنيه.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، 6.67 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي 77.00 جنيه للشراء، و80.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

- سجل سعر الريال السعودي 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- سجل الدينار الأردني نحو 34.13 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره عند البيع 34.66 جنيه.

- سجل سعر الدولار الكندي، بلغ عند عمليات الشراء 17.37، وعمليات البيع 18.33 جنيه.