قبل قرار «المركزي».. تفاصيل قرض بنك الإسكندرية بضمان الوظيفة

يترقب المواطنون قرار البنك المركزي المصري، للبت في موقف أسعار الفائدة على الإيداع، حيث يهتم عملاء البنوك بقرار الفائدة للتعرف على نسبة العائد على مدخراتهم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها غدًا الخميس 22 سبتمبر 2022، للإعلان عن سعر الفائدة.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، تفاصيل القرض الشخصي بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية.

تفاصيل ومميزات القرض:

- مدة التمويل: تصل إلى 12 سنة.

- قيمة التمويل: تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

شروط ومتطلبات التمويل:

- عمر العميل: من 21 إلى 65 عاما.

- الحد الأدنى لمدة العمل: 3 أشهر.

المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب مفردات الراتب.

- فاتورة مرافق حديثة «غاز- كهرباء- تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

- يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

قرارات المركزي الأخيرة

كان البنك المركزي المصري، أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيّ شهري يونيو وأغسطس، والذي جاء بعد رفع السعر 300 نقطة أساس منذ بداية العام على مرحلتين، الأولى في اجتماع خلال شهر مارس الماضي، وشهد زيادة السعر 100 نقطة أساس، والثانية في شهر مايو الماضي، وشهدت زيادة 200 نقطة، فيما قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع أغسطس الماضي تثبيت سعر الفائدة، ليستقر عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.