أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

حدّث بنك الإسكندرية اليوم، أسعار العملات الورقية ومنها الريال السعودي واليورو والدولار والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، وجاءت قيمة البيع والشراء مقابل الجنيه المصري مختلفة كليا مقارنة بالبنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم، كما يلي.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الين الياباني في بنك الإسكندرية نحو 17.18 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 17.33.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.35 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 79.65 جنيه.

سجل سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 6.20 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.69 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 24.48 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 24.55 جنيه.

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 25.04 جنيه للشراء، و25.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه، نحو 6.65 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإستراليني في بنك الإسكندرية نحو 28.90 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 29.12 جنيه.

سجل سعر الدينار الأردني في بنك الإسكندرية نحو 33.94 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.58 جنيه.

سجل سعر الريال العماني في بنك الإسكندرية نحو 62.84 للشراء، بينما سعر البيع نحو 63.76 جنيه.

سجل سعر الفرنك السوسري في بنك الإسكندرية نحو 25.48 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 25.67 جنيه.