أسعار العملات والذهب اليوم.. الدولار بـ24.54 جنيه للشراء

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وأسعار الذهب ليوم الأحد 4 – 12 – 2022 وذلك خلال السطور التالية:

أسعار صرف العملات

- سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، نحو 25.71 جنيه البيع، و25.62 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدولار 24.62 جنيه البيع، مقابل سعر البيع 24.54 الشراء .

- حقق الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 29.97 جنيه للبيع، و29.86 للشراء جنيه.

- سعر الفرنك السويسري، 26.04 جنيه للبيع، و25.94 جنيه للشراء.

- اليوان الصيني، 3.47 جنيه للبيع، و3.46 جنيه للشراء.

- سعر الدرهم الإماراتي، 6.70 جنيه للبيع، و6.68 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي 80.20 جنيه للبيع، و79.91 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي 6.55 جنيه للبيع، و6.52 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 وصل لـ1851 جنيها مصريا.

- عيار21 وصل لنحو 1620 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل لنحو 1389 جنيها مصريا.

- الجنيه الذهب وصل لنحو 12960 جنيها مصريا