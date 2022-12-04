«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. وزيادة فترات سطوع الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأحد يشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مشيرةً إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية شرقية قادمة من على البحر المتوسط، وسيكون هناك انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة بنحو درجة عن الأمس.

الطقس خلال فترات النهار معتدل الحرارة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ العظمى اليوم على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 23 درجة مئوية، أي أنّ إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد ولطيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وحارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس التي ستجعلنا نشعر بالدفء خلال فترة النهار.

انخفاض كبير في درجات الحرارة في فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل سنلاحظ انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة والفارق بين فترة النهار وفترة الليل يصل أحيانا إلى 10 و12 درجة مئوية في بعض الأماكن، والأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.