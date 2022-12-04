«الأرصاد»: أجواء شبه شتوية وانخفاض سريع للحرارة خلال ساعات الليل

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد في هذه الفترة أجواء شبه شتوية، لكن خلال ساعات الطقس ما زال معتدلا فالجزء الشمالي من الجمهورية حار، وتسجل درجة الحرارة العظمى على الجزء الجنوبي ما بين 26 و27 درجة، والقاهرة الكبرى 23 درجة والسواحل الشمالية ما بين 22 إلى 23 درجة.

الصغرى في شمال الصعيد 10 درجات

وأضاف «القياتي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه مع ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بمعدل سريع وبالتالي الطقس يتحول من معتدل أو حار خلال ساعات النهار إلى طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وأوضح أن الطقس يكون بارد على بعض المناطق في وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد، حيث تصل الصغرى فيه خلال هذه الأيام إلى 10 درجات مئوية، وبالتالي هناك فارق كبير بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار وعن ساعات الليل يصل لـ 14 درجة مئوية، وهذا فارق كبير للغاية.

وتابع: «وزارة الصحة تحذر دائما بالأمراض التنفسية والأمراض المشابهة بأعراض البرد خاصة لدى الأطفال بسبب التحول الكبير في الحالة الجوية في فترة تكون في أقل من 10 ساعات، والخروج في ساعات النهار تحت أشعة الشمس يشعر الشخص بالأجواء الدافئة بشكل أكبر بينما الوضع يتحول بعد اختفاء أشعة الشمس».

ولفت إلى أن البلاد تتأثر بطقس خريفي مستقر نسبيا، ويكون خلال ساعات النهار طقس رائع للغاية، ومستقر ومعتدل من حيث درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي على سطح الأرض ما يجلب كتل هوائية أغلبها قادمة من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي تكون أكثر دفئا، مع وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا ما يعمل على تلاشي فرص تكون السحب ما يزيد من فرص سطوع أشعة الشمس.

نشاط للرياح على هذه المناطق

وأفاد بأن نشاط الرياح سيستمر خلال الفترة المقبلة، وهو نسبي على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما عدا ذلك الرياح ستكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية وقد تنشط أحيانا على بعض المناطق مثل القاهرة أو السواحل الشمالية.