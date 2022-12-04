«المصري للإسكواش»: منتخبنا يشارك لأول مرة في بطولة العالم

كشف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، عن مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم للاسكواش في فريق كامل، وآخر فردي مثل الأعوام السابقة، مشيرا إلى أنّ الفريق سيشارك فيه بعض من اللاعبين المحترفين أبرزهم، نور الشربيني، علي فرج.

المنتخب المصري يحصد البطولات منذ عام 2008

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف المذاع على فضائية «dmc»، أن بطولة العالم للاسكواش كانت محصورة لمدة 17 عامًا بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الإنجليزي، موضحًا أن المنتخب المصري بدأ بالدخول في هذه البطولات منذ عام 2008، ومن ثم حصد 4 بطولات في الاسكواش، متمنيًا أن يحافظ المنتخب المصري على لقب البطولة لأطول فترة ممكنة.

مصر مستعدة لاستقبال بطولة العالم على أراضيها

وتابع خليفة، بأن الاستعداد الفني لبداية البطولة مستمر لفترة كبيرة، مضيفا أن المنتخب المصري ضم الكابتن إنجي خيرالله، التي حصلت على البطولة لعام 2008، بالإضافة إلى أنها تعتبر المدير الفني للفريق.

أوضح رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن مصر مستعدة لاستقبال بطولة العالم للإسكواش على أراضيها، مشيرا إلى أن الفنادق وأماكن الاستقبال مستعدة للترحيب بكل المنتخبات المشاركة في البطولة لعام 2022.