«الأعلى للإعلام» ينعى مفيد فوزي: فقدنا رمزا إعلاميا وصحفيا كبيرا

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي؛ الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس أنّ مصر فقدت إعلاميًا وصحفيًا كبيرًا، ورمزًا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفًا أنّ الفقيد كان له العديد من البصمات في التليفزيون والإذاعة والصحافة المصرية والعربية.

مفيد فوزي تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الإعلامية والصحفية؛ داعيًا الله أن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد الراحل مفيد فوزي، واحدًا من أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي.

ابن محافظة بني سويف

ولد فوزي في العام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر.