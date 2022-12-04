«رحلة المحاور» مفيد فوزي في الصحافة.. 60 سنة «أسئلة نارية»

علامة فارقة من علامات الصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي، تنوعت أعماله ما بين لقاءات تليفزيونية وحوارات مع أشهر الرؤساء والوزراء والفنانين حتى لُقب الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا اليوم بـ«المحاور»، صاحب فكرة «تلفزة الصحافة» أو «تصحيف التلفزيون» التي سارت على دربها فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية.

مولده ونشأته

ولد مفيد فوزي في 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف، والده كان موظفًا بوزارة الصحة، ووالدته ربة منزل وهي التي شجعته على نشأة موهبته الصحفية منذ الصغر، حتى تخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

زواجه ورحلته الصحفية

تزوج مفيد فوزي من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001، وأثمر عن هذا الزواج ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

بدأ مفيد فوزي رحلته العملية متدربًا في جريدة «روزاليوسف»، ثم عُين محررًا بمجلة «صباح الخير» عام 1957، وأصبح بعد ذلك رئيس تحريرها، وشغل هذا المنصب لمدة 8 سنوات على التوالي.

مشواره الصحفي وأهم أعماله

عُرف مفيد فوزي في الوطن العربي بحواراته وتحقيقاته المختلفة والمتنوعة مع العديد من الشخصيات المهمة والمعروفة في مختلف المجالات، إذ عمل في العديد من الصحف أبرزها: «الإذاعة، وأخبار اليوم، وروزاليوسف، والمصري اليوم، والعالم اليوم.

وأمضى الكاتب الصحفي الراحل رحلة مليئة بالأعمال المختلفة، قدم خلالها برامج تلفزيونية عدة، عُرف بها وتعرف عليه جمهوره من خلالها، ولعل أبرزها: «عصر من الفن» عن أم كلثوم، و«صديقي الموعود بالعذاب» عن عبدالحليم حافظ، و«الموسيقار وأنا» وحوار مطول مع محمد عبدالوهاب.

حلقات تليفزيونية منفصلة من إخراج جميل جميل المغازي مع العديد من رواد الأدب والفن والسياسة، مثل: عمرو دياب، وإحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، ويحيى حقي والسيدة مفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر، مصطفى أمين ونجيب محفوظ وأحمد زويل وفاروق الباز.

أبرز حواراته الصحفية والسياسية

كان «المحاور» شخصية متميزة ومختلفة عن باقي الصحفيين في جيله لذلك استطاع أن يحاور العديد من المناصب السياسية المختلفة، فقد حاور رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، ثم حاور العديد من رؤساء الوزارات في مصر، من أهمهم: عاطف عبيد، وكمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف.

أهم مؤلفاته

حاول الراحل مفيد فوزي نقل خبرته ورؤيته، عبر مؤلفاته التي شملت «كندا حلم المهاجرين - دار المعارف، جواز سفر إنسان «رحلات صحفية» - دار المعارف، نادية عابد «مجموعة مقالات» -دار الوطن بيروت، حوار مع سعاد الصباح -الهيئة العامة المصرية للكتاب، أطول قصيدة اعتراف مع نزار قباني - الهيئة العامة المصرية للكتاب، هيكل الآخر -الهيئة العامة المصرية للكتاب، أسماء لامعة -مكتبة مدبولي، رومانسيات في زمن الجفاف - روزاليوسف، صديقي الموعود بالعذاب والنجاح «عن قصة حياة العندليب» -مكتبة مدبولي، الغالي بطرس غالي - روزاليوسف، كلام مفيد - هيئة قصور الثقافة، هؤلاء حاورتهم «جزأين في الأدب والفن» -أخبار اليوم، نصيبي من الحياة «مذكرات» عام 2013 - الدار المصرية اللبنانية.