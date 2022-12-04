رئيس «الوطنية للصحافة» لـ«الوطن»: مفيد فوزي كان داعما لنا ومثالا للتفاني

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه بوفاة الكاتب الصحفي مفيد فوزي، فقدت الصحافة المصرية والعربية «معلم الأجيال وأحد كتاب روز اليوسف ومعلم الحوار في التليفزيون والذي كان له بصمة فيه»، بحسب تعبيره.

وفاة الكاتب الصحفي مفيد فوزي

وتابع الشوربجي ناعيًا الكاتب الصحفي مفيد فوزي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلا: «فقدت صديق لأنه كان من أقرب الناس لي وكان ناصح أمين وكنا نتشاور وكانت هناك زيارات للنصيحة وكان دائما يثني على ما نفعله، ومن آخر نصائحه قال لي استمر فيما تشتغل فيه وكان مساندا لما نفعله في الهيئة الوطنية للصحافة».

الهيئة الوطنية للصحافة

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حديثه عن الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي قائلا: «فقدت صديقًا أعتز به فقد التحقت بمؤسسة روز اليوسف عام 2001، وتعرفنا ببعضنا البعض من قبل 2011 حينما كنت مدير عام المؤسسة قبل أن اتقلد منصب رئيس مجلس ادارة روز اليوسف، وكان خدوما لمؤسسته ولمجلة روز اليوسف، ومجلة صباح الخير وعاش كل وقته في روز اليوسف كرئيس تحرير صباح الخير».

وأكد الشوربجي أن مفيد فوزي كان أفصل محاور تليفزيوني في العالم العربي، وفي مصر وكان له مدرسة باسمه أثرى الحياة الثقافية والصحفية والإعلامية.

وتابع: «عملنا مع بعض افضل الكتب الذهبية بالمؤسسة وكان ملتزم لأبعد الحدود في مواعيده ويسأل عن أحوال المؤسسة ويدعم دون أي مقابل وكان مثالا للتفاني في عمله».