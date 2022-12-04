فريدة الشوباشي تنعى مفيد فوزيب باكية: كان مصدر ثقة وخزينة أسرار المشاهير

قالت الصحفية فريدة الشوباشي، رئيس جمعية حقوق المواطن بمصر، إنها شعرت بالصدمة عند سماعها بخبر وفاة الإعلامي والصحفي الكبير مفيد فوزي: «ربنا يرحمه ألف رحمة ويعوضنا عنه، طول عمرها مصر ولادة»، مشيرة إلى أنه يعد خزينة أسرار للعديد من المشاهير، كونه مصدر للثقة من الجميع، وأن الجميع سيفتقد وجوده بصورة كبيرة.

السوشباشي: مفيد فوزي كسب ثقة المشاهير

وأضافت الشوباشي في حوار على فضائية «extra news»، أن علاقة الكاتب الراحل مفيد فوزي بالفنانين كانت علاقة صداقة، إذ كان يتمتع بقدرته على كسب ثقة الشخص الذي يتحاور معه، مشيرة إلى أن الصحفي مفيد فوزي كان يحترم من يختلف معه بالرأي، إذ كان يحترم آرائها شخصيًا المختلفة معه سياسيًا باعتبارها ناصرية رغم اختلافه تمامًا معها، بل وكان يناقشها ويتحدث إليها بصورة مستمرة، حيث كان يفرق بين الآراء وعلاقته بالأشخاص.

الشوباشي عن مفيد فوزي: عمل بجد طوال 50 عاما

وأوضحت رئيس جمعية حقوق المواطن بمصر، أن العديد من الصحفيين والإعلاميين الشباب كانوا يقتدون بمفيد فوزي، وكانوا في محاولة مستمرة لاستكشاف الكيفية التي حصل بها على هذه المكانة العالية في الوسط الإعلامي العربي، مشيرة إلى أنه كان يعمل بجد طوال مسيرته، ما جعل أعماله تعيش فترة طويلة، ومازال البعض يتداول لقاءات مفيد فوزي التي قام بها منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وتابعت: أن الراحل مفيد فوزي هو «أستاذ» بمجال الإعلام والصحافة، إضافة إلى كونه «نموذج» يمكن الاقتداء به، والتعلم من مسيرته والخطوات التي اتبعها للوصول إلى هذه المكانة العالية بالإعلام العربي، مشيرة إلى أن مفيد فوزي وصل لهذه المكانة المرموقة بموهبته وإخلاصه: «كان عارف كل خبر بيقوله جاي منين، مستحيل يقول أي كلام، ده واحد ماكنش واخدها بالسهل»

وكانت الصحفية والإعلامية حنان مفيد فوزي، كتبت على صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «بابا سافر السما عند ربنا.. صلاة الجنازة على روحه الطبية اليوم الأحد الساعة 12 ظهرًا في كنيسة المرعشري بالزمالك، والجنازة غدًا الاثنين بالساعة 6 في قاعة كنيسة المرعشري بالزمالك».