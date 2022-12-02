مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، حيث تختلف مواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء باختلاف التوقيت المحلي لكل محافظة.

وجاءت مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر، بحسب الموقع الإلكتروني المصري للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:02

موعد أذان الظهر: 11:44

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:02

موعد أذان الظهر: 11:44

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:09

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:57

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 4:51

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 2:38

أذان المغرب: 4:58

أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 4:51

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 2:37

أذان المغرب: 4:57

أذان العشاء: 6:16

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

أذان الفجر: 4:59

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 2:29

أذان المغرب: 4:48

أذان العشاء: 6:11

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر: 5:20

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 2:49

أذان المغرب: 5:08

أذان العشاء: 6:31