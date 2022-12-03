مواقيت الصلاة في مصر اليوم.. الفجر بالقاهرة 5:03 صباحا

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة، المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، إذ تعمل على تحديثها يوميًا.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:03

موعد أذان الظهر: 11:45

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:03

موعد أذان الظهر: 11:45

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:10

موعد أذان الظهر: 11:50

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:57

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر: 5:20

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 2:49

أذان المغرب: 5:08

أذان العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر: 5:02

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:41

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر: 5:03

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:32

أذان المغرب: 4:51

أذان العشاء: 6:14

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 5:00

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:41

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:21