إزالة 8 تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة في قرى 3 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء، وتكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعد في المهد، وإزالتها قبل تفاقمها، وعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ولفت المحافظ إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس بالمراكز والقرى والنجوع.

مخالفة قانون البناء

وأضاف محافظ أسيوط، في بيان له، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من تنفيذ عدد من الإزالات لحالات مخالفات وتعديات، سواء بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات لقانون البناء بقرى مراكز الغنايم وصدفا والفتح، وذلك بمشاركة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسؤولي إدارات الخدمات والإشغالات.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ إزالة لـ8 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة والطريق العام، وفك شدة خشبية بمركز الغنايم وقريتي الدوير والبربا بمركز صدفا، وقرى بني مر، والواسطى، والناصرية بمركز الفتح.