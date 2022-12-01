وكيل «الشيوخ» لـ أ ش أ: افتتاح «المنصورة الجديدة» يعكس حرص مصر على إنشاء المدن الذكية

قالت فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة، اليوم، يحمل العديد من الرسائل، التي تهم كل مواطن، ومنها أن مصر على الطريق الصحيح نحو إنشاء المدن الذكية أو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع، بما تحمله من فرص عمل، وتوطين للصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وهو أمر لم يعد يمثل رفاهية بل ضرورة تقتضيها تحديات كبيرة محلياً و عالمياً.

وأضافت فوزي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه من ضمن رسائل افتتاح اليوم، أنه من حق المصريين أن يحلموا بوطن متقدم ومزدهر، ماداموا سيتوحدون وراء حلمهم ويقفوا على طريق تحقيقه، ما يتطلبه العمل والعلم من جدية وإصرار، وأمل في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

‏وأوضحت أن هذا الافتتاح يعكس أهمية ما يجري على أرض مصر من تنمية يتم تنفيذها بكل جدية، وسرعة دون تهاون، فالزمن لم يعد يسمح بالبطء في التخطيط ولا التنفيذ، منوهة بأن إحدى الرسائل البالغة الأهمية، التي يجب أن يجري الالتفات إليها هي إشارة الرئيس السيسي، إلى خطورة الزيادة السكانية العشوائية التي تهدد بالفعل كل جهود التنمية، وتفقد بلدنا ميزة السبق في الانجاز.

وأكدت ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية والإعلامية، للتوعية بخطورة الظاهرة وحتمية التصدي لها، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي يجسد بصدق طموح المصريين في وطن يليق بتاريخ مصر التليد وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، القائم على الحلم والعمل والعلم والأمل.