محاكمة متهمي «كفن عين شمس» في قضايا مخالفات مبانٍ بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة المتهمين في واقعة كفن عين شمس، لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مباني.

استخراج شهادات من الحي

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم، لاستخراج شهادات من الحي تفيد بالتصالح في قضايا مخالفات المباني.

رفض استئناف النيابة وبراءة المتهمين

وقضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، في وقت سابق، بقبول استئناف 4 متهمين في القضية التي حملت رقم 20610/ 22432، والمتهم فيها «أحمد ن. م»، و«مراد ن. ف»، و«تامر ج. م»، و«عز الدين ن. إ»، وقضت ببراءتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ كفن عين شمس، ورفضت الاستئناف المُقدم من النيابة العامة.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين عدة اتهامات بعد واقعة فيديو كفن عين شمس، كان من بينها البلطجة، والخطف، واستعراض القوة، ومخالفات المباني، وحدثت واقعة الفيديو يوم 9 من شهر مايو العام الماضي، وبعدها توالت القضايا المتهمين فيها والتي صدر في بعضها أحكام وصلت إلى المؤبد والمشدد 10 سنوات.