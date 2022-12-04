أحمد عز ناعيا مفيد فوزي: كان أبا ومعلما وصاحب فضل

أعرب الفنان أحمد عز عن حزنه، إزاء رحيل الإعلامي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية، فجر اليوم داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عاما.

وقال «عز»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن مفيد فوزي كان والدا ومعلما وصاحب فضل، بحسب وصفه، مضيفا أننا فقدنا أحد شيوخ مهنة الصحافة والإعلام برحيل الأستاذ «مفيد».

تفاصيل جنازة وعزاء الإعلامي الراحل مفيد فوزي

وكشفت الإعلامية حنان مفيد فوزي عن تشييع جنازة والدها الإعلامي الراحل مفيد فوزي من كنيسة المرعشلي بالزمالك، ظهر اليوم الأحد، ومن المقرر إقامة العزاء له، غدا الاثنين، داخل نفس الكنيسة، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام».

الظهور الإعلامي الأخير لـ مفيد فوزي: اشتقت للجمهور

وعانى الإعلامي الراحل مفيد فوزي حالة نفسية سيئة في الشهور التي سبقت وفاته، بسبب رحيل صديقيه الكاتب صلاح منتصر والفنان سمير صبري، وبدأت بعدها حالته الصحية في التدهور بصورة كبيرة حيث نقل إلى المستشفى أكثر من مرة، كان أخرهم في نوفمبر الماضي لإجراء عملية جراحية لتوسيع القنوات المرارية، ولكن حالته لم تتحسن ليظل في المستشفى حتى رحيله، وفي ظهوره الإعلامي الأخير، كشفت «فوزي» أنه يتمنى نجاح الجراحة، معبرا عن شوقه للجمهور ورغبته في العودة مرة أخرى للشاشة والمشاهدين.