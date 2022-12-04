تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي.. قضى شهرا في المستشفى

كشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 89 عاما، بعد صراع مع المرض، مشيرًا إلى أن الإعلامي الراحل كان يعاني من أزمة صحية دخل على إثرها المستشفى منذ ما يقرب من شهر، وذلك وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه على «تويتر».

وتعود تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي إلى تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة تطلبت تدخل جراحي، تحدث عن تفاصيلها في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، بتاريخ 1 نوفمبر الماضي، «يجب أن أجرى جراحة لتوسيع القنوات المرارية، لأني عشت الألم بشدة، ووجود ابنتي وأصدقائي حولي هو من يهون علي الألم، ومن المقرر أن تستغرق الجراحة من 10 إلى 20 دقيقة».

قبل وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي

تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي: خضع لجراحة دقيقة في القنوات المرارية

وتابع الإعلامي الراحل مفيد فوزي الحديث عن حالته الصحية حينها، قائلا: «أرجو من الله أن تتم الجراحة بنجاح، وأعود كما كنت والظهور معك في البرنامج مرة أخرى للتواصل مع الجمهور».

وبالفعل أجرى «فوزي» الجراحة بنجاح حيث تم تركيب قسطرة ودعامة لتوسيع القنوات المرارية، وخرج إلى منزله، ولكن تدهورت حالته الصحية مرة أخرى بعدها بأيام مما تطلب نقله إلى المستشفى مرة أخرى التي ظلها بها حتى رحيله.

وكشفت ابنته أن حالته الصحية تدهورت بعد وفاة صديقيه الكاتب صلاح منتصر والفنان سمير صبري، حيث تعرض لأزمة نفسية كبيرة أثرت عليه صحيا بشكل كبير.