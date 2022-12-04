رئيس «النواب»: مدن الجيل الرابع وسيلة لزيادة الرقعة المعمورة وجذب السكان

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، في ظل تسارع مُعدلات النمو السكاني والعمراني.

«كان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلَّاقة تُعينها على الحد من الإشكاليات التي تسببت في تصدع العمران القائم، وبينها خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بمدن الجيل الرابع، كوسيلة لزيادة الرقعة المعمورة، وجذب النمو السكاني، بجانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات».

ووجه جبالي التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا «تحية وتقدير لقائد مسيرة التنمية على أرض مصر، الذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة عنوانها استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم».

وأضاف رئيس مجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، يجعلها واحدة من أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالي، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، ضمن مجموعة مدن ذكية شرعت الدولة فى إقامتها، لتضاهي مثيلاتها العالمية.