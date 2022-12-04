توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وشمال الصعيد يسجل 9 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بدءا من غدٍ الاثنين، حتى الأربعاء المقبل، موضحة أنه يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، تكون السحب المنخفضة المصحوبة بأمطار بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ولن تكون مؤثرة على الحياة اليومية، مع استمرار تكون شبورة في الصباح البـــاكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، وشمال ووسط سيناء، والقـــاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 5 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 7 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.