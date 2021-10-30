كل ما تريد معرفته عن «السكتة الدماغية».. الأعراض والأسباب والمضاعفات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأعراض الكاملة للإصابة بالسكتة الدماغية، بالإضافة إلى مضاعفات الإصابة بها، وأسباب الإصابة بها، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة للإصابة بالسكتة الدماغية.

أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية

1 - شعور الشخص بضعف مفاجئ سواء في الوجه أو الساق أو الذراع، وفي الغالب يحدث هذا العرض في جانب واحد من الجسم.

2 - شعور الفرد بصعوبة في المشي أو فقدان توازن الجسم أو الشعور بالدوخة.

3 - الشعور بصعوبة في الرؤية سواء بعين واحدة أو بكلتا العينين.

4 - الإحساس بالصداع الشديد، وذلك بدون سبب ظاهر.

5 - الإحساس بصعوبة سواء في الكلام أو الفهم.

أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن السكتة الدماغية تحدث نتيجة سببين أولهما انسداد في أوعية الدم بالدماغ، والثاني تمزق في أوعية الدم بالدماغ.

مضاعفات الإصابة بالسكتة الدماغية

وكشفت وزارة الصحة عن المضاعفات التي من الممكن أن تحدث مع المصاب بالسكتة الدماغية، وهي كالتالي:

1 - وفاة المُصاب.

2 - حدوث شلل للمُصاب.

3 - فقدان سواء البصر أو النطق.

نصائح من وزارة الصحة للحماية من مضاعفات «السكتة الدماغية»

ووجهت وزارة الصحة والسكان أيضًا النصيحة إلى مختلف المواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وأوضحت أنه يجب عند ظهور أو الشعور بأي من أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية الإسراع بالكشف واستشارة الطبيب، وذلك بهدف حماية أنفسهم من مضاعفات السكتة الدماغية.

«الصحة»: التدخين من أسباب الإصابة بالأمراض الدماغية الوعائية

وأكدت «الصحة» أن استخدام التبغ يعتبر عاملا رئيسيا في خطر الإصابة بمختلف الأمراض الدماغية الوعائية والتي يمكن تجنبها من خلال التوقف عن عادة التدخين، مشيرة إلى أن التوقف عن التدخين يحمي الشخص من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.