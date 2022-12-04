إزالة 19 تعديا خلال أسبوع وتحرير 3500 محضر تبوير أراض بالمنوفية

شنت مديرية الزراعة بالمنوفية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم تنفيذ إزالة فورية لـ19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 14 قيراطا و15 سهما بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري.

حملات إزالة بجميع مراكز المنوفية

وتنوعت الإزالات ما بين إزالة 12 حالة بمركز قويسنا بنواحي منشأة أم خنان وكفر بني غريان وكفور الرمل بمساحة 11 قيراطا و16 سهما، وحالتان بمركز شبين الكوم بنواحي ميت عافية وشنوان وطنبدي بمساحة قيراط و11 سهما، وحالتان بكفر الطرانية بأشمون وطوخ طنبشا ببركة السبع، وحالتان بسبك الضحاك بمركز الباجور.

تحرير أكثر من 3 آلاف محضر تبوير بالمنوفية

وحررت الجهات التنفيذية 3589 محضر تبوير على مساحة 527 فدانا و10 قراريط خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الآن، لافتا إلى إعادة زراعة 727 حالة تم تبويرها على مساحة 75 فدانا و7 قراريط، وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضي وعودتها إلى طبيعتها الزراعية، فضلا عن تحرير محضر تقسيم بمركز بركة السبع على مساحة 2 قيراط.

من جانبه شدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.