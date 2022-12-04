«الداخلية» تكرم أبناء شهداء الشرطة لتفوقهم دراسيًا

واصل قطاع الإعلام والعلاقات الإحتفاء بأبناء الشهداء المتفوقين دراسياً من خلال تنظيم إحتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، بدار ضباط الأمن المركزى ، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، ونقل خلالها تحيات وتقدير محمود توفيق- وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وقد كان لتلك الإحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على إهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن وإستقرار الوطن.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.