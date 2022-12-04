وصول جثمان مفيد فوزي إلى كنيسة المرعشلي بالزمالك

وصل منذ قليل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي إلى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، بعد أن رحل صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عاماً.

وصول محمود سعد وتامر عبدالمنعم وحمدي رزق

ووصل منذ قليل كلا من محمود سعد وتامر عبدالمنعم وحمدي رزق، لحضور تشييع جثمان الإعلامي مفيد فوزي.

وكان قد توفي مفيد فوزي فجر اليوم الاحد بعد صراع مع المرض، إذ أنَّه مكث في المستشفى لمدة شهر كامل بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية قسطرة في القنوات المرارية.

عزاء مفيد فوزي غدا

يذكر أنَّه سيقام عزاء الإعلامي مفيد فوزي غدا في تمام الساعة 6 مساءا بكنيسة المرعشلي.