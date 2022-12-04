«القومي للمرأة» ناعيا الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي: رحل محاور المحروسة

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، المحاور التلفزيوني وعضو لجنة الثقافة في المجلس القومي للمرأة، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، بعد صراعٍ مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر أحد رموز الصحافة والإعلام، مؤكدة أنّ مفيد فوزي ترك إرثا تاريخيا كبير في المجال الإعلامي والصحفي، مضيفة: «رحل محاور المحروسة، الأستاذ مفيد فوزي، محاور مصر المحترف».