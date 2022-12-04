رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: نتطلع لتعزيز التعاون العلمي مع نيجيريا

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، في مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عيسى علي بانتامي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة نيجيريا، الذي رافقه وفد رفيع المستوى للتعرف على الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة، وبحث مجالات التعاون المشترك بين الجامعة ونظيراتها بنيجيريا في بناء القدرات وفي المجالات التخصصية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وخلال الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.

التعاون بين مصر المعلوماتية ونيجيريا

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ونيجيريا، وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة ونيجيريا.

كما استعرضت ما حققته الجامعة خلال الفترة الماضية، والدعم المقدم لها من القيادة السياسية والدولة ممثلة في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح بذلك أول جامعة تخصصية في مجال البيانات والمعلومات بالشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تخريج كوادر متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية؛ إيمانا بأهمية مواكبة التطورات وترسيخ قيم التكنولوجيا ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها مصر.

بنية تكنولوجية متطورة

وأعرب الدكتور عيسى علي بانتامي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، عن سعادته والوفد المرافق له بالتواجد في جامعة مصر للمعلوماتية التي وصفها بالجامعة المباركة بسبب ما تضمه من إمكانيات وبنية تحتية تكنولوجية متطورة وتخصصات وبرامج أكاديمية حديثة ومعامل بحثية متخصصة تواكب أعرق الجامعات العالمية.

ولفت إلى اهتمامه بالتعرف على التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى أنه في ضوء استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي أعلنتها بلاده عام 2019، أنشأ مركزا للذكاء الاصطناعي بنيجيريا في ظل الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة لتقديم حلول رقمية أكثر كفاءة، موجها الدعوة لرئيس جامعة مصر للمعلوماتية وأعضاء هيئة التدريس لزيارة نيجيريا بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة وبلاده في هذا القطاع.

وعقب انتهاء الاجتماع، قام الدكتور الوزير النيجيري والوفد المرافق له بجولة داخل حرم الجامعة للتعرف عن قرب على المرافق الخاصة بها والمراكز البحثية المتطورة، رافقه خلالها من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري المهندس تانكو أبو بكر وكيل الوزارة، والمهندس مختار صديق المساعد الفني للوزير، ونورا أبا الريمي سفير نيجيريا بالقاهرة.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات، وهي: «علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم»، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.