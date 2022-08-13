رئيس جامعة مصر المعلوماتية: منح التفوق لأوائل الثانوية العامة تصل لـ65%

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، إنّ هذه الجامعة أهلية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أنها جامعة تخصصية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات ذات الصلة، وكلها مجالات أساسية في الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة.

وأشارت إلى وجود منح متدرجة حسب التفوق تصل إلى 60% في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب لمن حصلوا على 90% بحد أدنى في الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، وتصل إلى 65% لتخصص تكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس السيسي وبدعم من البنوك منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة للدراسة في الجامعة، بينما سيتم تحديد الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية خلال أيام.

مجالات مهمة للسوق

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في حلقة اليوم من برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري، أن مجالات الجامعة مهمة جدا لسوق العمل المصري المحلي وفي المنطقة والخارجي، مشيرةً إلى أن الدولة مهتمة بان يكون هناك جامعة متخصصة في هذه الأمور.

وتابعت رئيس جامعة مصر المعلوماتية: «لدينا كلية الهندسة ونركز على التخصصات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب وميكاترونيكس روبوتكس والهندسة الصناعية، وهناك كلية علوم الحاسبات والمعلومات وفيها المسارات المختلفة التي يمكن توقعها مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم وهندسة البيانات وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني وبرمجة الألعاب الإلكترونية وتخصص علوم حاسب عام».

تخصصات مختلفة في الجامعة

وواصلت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية: «هناك كلية تكنولوجيا الأعمال وهي كلية خليط بين إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وهناك كلية فنون رقمية وتصميم، وهي عبارة عن الفنون باستخدام الرقمنة»، مشيرةً إلى وجود تخصصات أخرى مثل تكنولوجيا المال وتخصص المحاسبة الرقمية، وإدارة تكنولوجيا الأعمال، وتحليل الأعمال، وتسويق رقمي وإدارة إلكترونية، وتخصص الابتكار وريادة الأعمال.