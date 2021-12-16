«طلعت»: جامعة مصر المعلوماتية ستحدث نقلة نوعية في صناعة الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ الوزارة ليس في نطاق مسؤولياتها إنشاء جامعات، لكنه أمر منوط به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التي ينشئها القطاع الخاص، وفكرة أن تطلع الوزارة بإنشاء جامعة هو وسيلة وليس هدف.

الهدف من إنشاء جامعة مصر المعلوماتية

وأضاف «طلعت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّ الهدف من إنشاء الوزارة جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن تنتقل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نقلة نوعية، وأن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع والصناعة.

وأشار إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال جيل جديد وكوارد متعمقة متخصصة في جميع أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلومها، تتلقى تعليما على أعلى مستوى، وتدريبا عمليا في شركات عالمية، وتدريب وبناء قدرات شخصية، ومن ثم ننتج جيلا جديدا من الكوادر متكاملة الملكات والقدرات والمهارات، ومن هنا فكرة جامعة مصر المعلوماتية، ومن هنا خصائص وعناصر هذا المشروع.

الهدف من إنشاء جامعة مصر المعلوماتية

وأوضح أن أول عنصر هو اقتران جامعة مصر المعلوماتية بجامعات عالمية رفيعة الشأن، ووقعت الجامعة اتفاقية شراكة مع جامعة «بوردو»، وهي واحدة من أفضل 5 جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة الحاسبات، كما وقعت اتفاقية مع جامعة «مينيسوتا»، وهي واحدة من أفضل 30 جامعة في الولايات المتحدة في مجال علوم الحاسبات.

وأكد أن الهدف من جامعة مصر المعلوماتية إتاحة للشباب المصري تعليم على أعلى مستوى، وأساليب تعليم تقنية ومن ثم يصبح شباب وخريجو الجامعة على مستوى عالمي قادرين على أن ينافسوا سوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي بفاعلية وكفاءة.

مدينة المعرفة مجتمع معلوماتي متكامل

ولفت أن العنصر الثاني هو وجود الجامعة ضمن مدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وهو مجتمع معلوماتي متكامل يضم مراكز للبحث والتطوير ومراكز تدريب وحضّانات ومقار للشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لجامعة مصر المعلوماتية.

وأوضح أن طالب الجامعة سيكون لديه الفرصة أن يتفاعل مع المجتمع المعلوماتي بجميع عناصره، يتلقى تعليمه في الجامعة وتدريبه في المراكز التدريبية ويتلقى تدريب عملي في واحدة من الشركات بمدينة المعرفة أو مراكز البحث والتطوير بالمدينة.