انطلاق حملة «حقك تنظمي» في الشرقية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلق الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، صباح اليوم الأحد، من داخل الوحدة الصحية ببني شبل التابعة للإدارة الصحية بالقنايات.

انطلاق حملة «حقك تنظمي» بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام، وتُنفذ على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 حتى 8 ديسمبر الجاري، وتشمل 10 إدارات صحية بالمحافظة وهي القنايات، وأولاد صقر، وكفر صقر، وبلبيس، وأبوحماد، والعاشر من رمضان، وديرب نجم، ومشتول السوق، ومنشأة أبو عمر، والصالحية الجديدة، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر، وتشمل 9 إدارات صحية هي الزقازيق، ومنيا القمح، وفاقوس، والحسينية، وأبو كبير، وههيا، والقرين، والإبراهيمية، وصان الحجر.

حسن استقبال المترددات على الحملة

وتفقد وكيل الوزارة، في حضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالقنايات، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، وأكد أهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات علي الحملة، كما قام بالمرور على العيادة المتنقلة بقرية تل حوين، وأشاد بمعدل إقبال السيدات، وحسن تنظيم الأعمال بالقافلة.

وأوضح «مسعود»، أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، إضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.