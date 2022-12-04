«حياة كريمة»: نسبة إنجاز المشروعات الخدمية بالقليوبية بلغت أكثر من 85%

قال مصطفى السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية، إن القليوبية كان لها نصيب في أن تنضم لمبادرة حياة كريمة من خلال تطوير قرية الأحراز، ومن ثم تنمية مركز إداري متكامل، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل بمركز شبين القناطر في المراحل الأخيرة لتسليم المشروعات، كما أنّ نسب الإنجاز وصلت إلى أكثر من 85% في كل المشروعات التي نعمل عليها.

تكلفة المشروعات تخطت 7 مليارات جنيه

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا عملنا في أكثر من 36 قرية بالتوازي، معهم 148 نجعا وعزبة يخدمهم، لافتًا إلى أن تكلفة المشروعات بمحافظة القليوبية وصلت إلى أكثر من 7 مليارات جنيه بنحو 734 مشروعا يخدمهم، متابعًا بأنهم عملوا على 254 مشروعا للبنية التحتية، ومن ثم انتقلنا على البنية الخدمية التي تضم 279 مشروع جاري العمل فيهم.

«حياة كريمة» تهتم بمحور بناء الإنسان

وتابع بأنه تم تسليم جزء كبير من البينة الخدمية كالمدارس في 30 يونيه الماضية، وكانوا حوالي 97 مدرسة تتنوع الخدمات المقدمة فيهم بين إنشاء جديد وإحلال وتطوير ورفع كفاءة بتكلفة أكثر من 130 مليون جنيه، لافتًا إلى أن حياة كريمة استهدفت محور بناء الإنساء بعد المحاور السالف ذكرها خاصة في المشروعات الخاصة المجمعات الخدمية التي تهدف إلى تسيهل الأمور على المواطنين أثناء الانتهاء من مصالحهم الحكومية.