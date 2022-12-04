منسق «حياة كريمة»: الحوار المجتمعي يرصد مشكلات الأهالي بالقرى

قال الدكتور محمد صلاح الدين، منسق حوار حياة كريمة في أسوان، إن الحوارات الاجتماعية التي تجرى في أسوان ومحافظات الجمهورية غاية في الأهمية لتلبية احتياجات الأهالي، كما أنها تلمس من خلال الحوارات الاجتماعية مقولة بـ «أن يكون الوطن محل للسعادة المشتركة».

أحلام المواطنين من حقهم

وأضاف «صلاح الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أحلام المواطنين هي في حقهم بشكل كبير للغاية، واحتياجاتهم التي كانوا يفتقدوها مسبقا من خدمات ومشروعات خاصة بالبنية التحتية التي كانت تفتقدها القرى، ويجرى تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع: «الحوارات المجتمعية حاليا تجرى من خلال عدد كبير للغاية للأهالي بالقرى، فكانت الحوارات المجتمعية مسبقا قائم فقط على لجان القرى، تلاها حوار مجتمعي لكافة أهالينا داخل القرى للاستماع لهم ورصد مشكلاتهم وتحدياتهم ومتطلباتهم».

رصد احتياجات المواطنين

وواصل: «الحوارات المجتمعية مهمة للغاية لرصد طل احتياجات أهالي القرى سواء من المشاريع أو احتياجاتهم أو المشكلات التي يعانون منها، وهذا ما نرصده خلال الحوار المجتمعي الخاص بحياة كريمة».