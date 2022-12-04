القليوبية تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تنطلق 11 ديسمبر

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه من المقرر إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر حتى الأربعاء 14 من نفس الشهر، حيث يصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة إلى 1084795 طفلا وطفلة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظ

محافظ القليوبية يناشد المواطنين تطعيم أطفالهم

وأكد محافظ القليوبية، بأنه سيتم تدشين الحملة بالمركز الطبي بمدينة بنها، مناشدا المواطنين بالمبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة، والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

الدفع بفرق متنقلة

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له، إلى أن استراتيجية حملة تطعيم شلل الأطفال التي ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية، إضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية في المراكز الحضرية، ومكاتب الصحية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية.

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، في بيان له، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من خلال انتشار 2712 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة، مقسمة إلى 353 فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، إضافة إلى انتشار 2359 فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.