موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز.. صراع على الصدارة

يبحث العديد من محبي كرة القدم في مصر عن موعد مباراة الأهلي أمام فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمباريات الدوري العام الممتاز لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام المبارة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل، على أرض استاد غزل المحلة، إذ يسعى النادي الأهلي من خلال المبارة تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، ترفع من رصيده في ترتيب الدوري الممتاز ويعزز من نقاطه للابتعاد بالصدارة عن منافسه التقليدي نادي الزمالك.

موعد مبارة الأهلي وغزل المحلة

- تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الأربعاء الموافق 7-12-2022، في تمام الساعة 5 مساء، باستاد غزل المحلة، وذلك في الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

يذكر أن فريق النادي الأهلي يدخل لقاء غزل المحلة، وهو في جعبته 12 نقطة، من مباريات الأسابيع الماضية، ويحتل المركز الأول في تريتب الدوري، في حين يدخل فريق غزل المحلة بـ10 نقاط، ويحتل الترتيب الثاني في جدول الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الممتاز، مباراة الأهلي وغزل المحلة، من خلال الاستوديو التحليلي الذي يضم نجوم التحليل الرياضي في مصر والوطن العربي.

جدول ترتيب الدوري المصري

وفيما يتعلق بجدول ترتيب الدوري المصرين بعد انتهاء الأسبوع الخامس من منافسات موسم 2022-2023، فقد جاء كالتالي:

1- الأهلي 12 نقطة

2- غزل المحلة 10 نقاط

3- فيوتشر 10 نقاط

4- الاتحاد السكندري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- بيراميدز 8 نقاط

7- المقاولون العرب 6 نقاط

8- فاركو 6 نقاط

9- البنك الأهلي 5 نقاط

10- المصري البورسعيدي 5 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- إنبي 5 نقاط

13- طلائع الجيش 4 نقاط

14- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

15- أسوان 3 نقاط

16- الإسماعيلي نقطة.

17- حرس الحدود نقطة.

18- الداخلية نقطة.