عضو بـ«مستثمري السياحة»: إشغالات فنادق مرسى علم ستتخطى الـ90% خلال الكريسماس

توقع رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم، ارتفاع نسب الإشغال الفندقي في المدينة إلى 90%، خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قال فايز إن «نسب الإشغال الفندقي خلال الأسبوع الحالي بلغ نحو 70%، وستبدأ في الارتفاع خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي، بسبب إجازات الكريسماس».

نسب الإشغال خلال أكتوبر ونوفمبر

وأضاف أن نسب إشغال فنادق مرسى علم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين تجاوزت النسبة في نفي الفترة من العام الماضي، موضحا أن «الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال العام الجاري أعلى من نظيرتها في عامي 2020 و2021».

أعداد السائحين تقترب من فترة ما قبل كورونا

وأشار إلى اقتراب أعداد السائحين خلال العام الحالي من فترة ما قبل جائحة كورونا، مضيفا أن مدينة مرسى علم ستستقبل نحو 111 رحلة سياحية من مختلف دول العالم خلال الأسبوع الحالي، أغلبها من ألمانيا والتشيك وهولندا، «السياح الألمان كانوا الأكثرتواجدا في مرسى علم خلال العام الحالي».