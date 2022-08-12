«مستثمرو السياحة»: إشغالات فنادق مرسى علم الأعلى بمصر خلال الأسبوع الجاري

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن مدينة مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري نحو 108 رحلة سياحية من مختلف دول العالم، أغلبيتها قادمة من دول ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا وهولندا، موضحا أنها ترفع نسب الإشغال بفنادق المدينة إلى نحو 90%، وهو أعلى معدل نسب إشغال بفنادق مصر خلال الأسبوع الجاري.

السياحة الألمانية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا حاليا بمرسى علم، إذ تعتبر الدولة الأكثر إرسالا للسياح إلى مدن البحر الأحمر السياحية، لاسيما الغردقة ومرسى علم خلال العام الجاري.

زيادة في أعداد السياح الوافدين

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم تبدأ فى الارتفاع بداية شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن فنادق مرسى علم بدأت حاليا في تلقي حجوزات وكالات السياحة الأجنبية بخصوص الرحلات القادمة خلال الموسم الشتوي المقبل الذي يبدأ أكتوبر المقبل.

وأوضح أن معدلات الرحلات التي تستقبلها المدينة خلال الربع الأخير من العام الجاري ستظهر بشكل جلي خلال الشهر المقبل.

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، أن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجارى كان جيدا للغاية، موضحا أن عدد الفنادق التي تستقبل نزلاء حاليا بالمدينة تبلغ نحو 42 فندقا .

وأضاف أن الموسم السياحي الشتوي المقبل يشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمرسى علم، لاسيما وأن العديد من الدول أعلنت أنها تسير رحلات إلى المدينة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وتابع أن الحركة السياحية الوافدة أيضا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة تشهد ارتفاعا أيضا خلال فصل الشتاء المقبل، موضحا أن الـ3 أشهر الأخيرة من العام الجاري ستكون أكثر الشهور التي يفد فيها السياح إلى مصر خلال 2022.