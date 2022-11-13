جمعية «مستثمرو السياحة»: ارتفاع نسب إشغال الفنادق في مرسى علم الشهر المقبل

قال رامي فايز، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بمرسى علم»، إن عدد الفنادق العاملة حاليا بالمدينة وصلت لـ42 فندقا، وتتراوح نسب الإشغال منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن ما بين 75 إلى 80%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تلك النسب سترتفع بداية من منتصف الشهر المقبل، بسبب إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، إذ يحرص العديد من السياح الأجانب على قضائها بالمدن السياحية المصرية ولاسيما الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

السياحة الألمانية

وأشار إلى أن غالبية السياح المتواجدين بمرسى علم حاليا من السياح الألمان، واحتلت ألمانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى كل من الغردقة ومرسى علم منذ بداية العام الحالي، وحتى الآن، وذلك وفقا لحجوزات المنشآت الفندقية بالمدينتين.

مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة في 7 أيام

وأوضح أن مطار مرسى علم يستقبل على مدار الأسبوع الجاري نحو 118 رحلة جوية من مختلف دول العالم، موضحا أن تلك الرحلات لا تشمل أية رحلات قادمة من كل من روسيا وأوكرانيا، وذلك بسبب الحرب الدائرة بين البلدين منذ فبراير الماضي، فضلا عن عدم اعتماد الروبل الروسي كأحد العملات الأجنبية المعتمدة في مصر.

وتابع أن مؤتمر المناخ فى دورته الـ27 والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري كانت بمثابة الدعاية المجانية للمقصد السياحي المصري، وسيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن آثار المؤتمر ستظهر بشكل جلي في الحجوزات التي تستقبلها المدن السياحية المصرية بداية من الشهر المقبل.

يشار إلى أن مدينة مرسى علم تمتلك أكثر من 70 فندقا بمختلف درجات النجومية يعمل فقط منها حاليا نحو 42 فندقا فقط.