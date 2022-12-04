إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. منها انقلاب سيارة ومشاجرة

أُصيب 5 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، ونُقل المصابون عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات.

تفاصيل الحوادث

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حوادث منفصلة بمراكز المحافظة.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة، «ا.س.ر»، 17سنة، بكدمات وجروح، في مشاجرة بدسوق، و«هـ.ح.ا»، 40 سنة، من قرية المنشأة الكبرى، بمركز قلين، بهبوط حاد، نتيجة تناول قرص «منشط جنسي»، و«م.أ.س»، 19سنة، بجروح وكدمات، و«ع.خ.أ»، 20 سنة، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب سيارة بالحامول، وأصيب الطفل «م.ف.أ»، 6 سنوات، في حادث انقلاب دراجة نارية بالرياض.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.