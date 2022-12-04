أسيوط: تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة بقائمة التراث رسالة محبة للعالم

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بنجاح مصر في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو، وفقاً لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي اليوم، خلال دورتها السابعة عشرة، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، بعد أن حشدت مصر تأييداً واسعاً وصل إلى حد الإجماع.

تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى الجهود المبذولة من الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ورعاية البابا تواضراوس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، ويصل طوله إلى 3500 كم، ويضم 25 نقطة ذهاباً وعودة، من سيناء حتى أسيوط.

وذكر، أن المحافظة تضم نقطتين في هذا المسار، هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، والذي يقع بالجبل الغربي، حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية، والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية، وأقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر، وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها، مشيرا إلى أن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من جميع دول العالم.

التراث الثقافي

وأوضح المحافظ، أن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعتبر بمثابة رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها، وحافظت لسنوات طويلة على الاحتفاء برحلتها إلى مصر للعالم أجمع، ولتثبت للعالم أجمع أن مصر أرض الحضارات وبها تراث الإنسانية، خاصة أن الاحتفالات فى مصر تتميز بطابعها الثقافي المتنوع، حيث تتميز بمشاركة المسلمين والمسيحيين في القرى والمدن المختلفة.

يذكر أن هناك 7 ممارسات شعبية مصرية على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وهي السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز، وأخيرًا الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.