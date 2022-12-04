هيئة قصور الثقافة تنعى مفيد فوزي: فقدنا أهم رواد الإعلام المصري

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنَّ الراحل الكبير استطاع عبر سنوات عمله أن ينقل بكل حرفية صورة متفردة للصحفي والإعلامي الذي تشغله قضايا وطنه وعبر عنها بأسلوب متفرد في الحوار والعرض.

الراحل امتلك ثقافة واسعة وقدرة على التحليل والمواجهة

وتابع «عطوة»، في بيان صادر اليوم، أنَّه امتلك ثقافة واسعة وقدرة على التحليل والمواجهة، خاصة في برامجه الحوارية مما قربه بشكل كبير من الجمهور المصري، وبرحيله نفقد أحد أهم رواد الإعلام المصري وأساتذته الكبار.

«عطوة» يعزي أسرة مفيد فوزي

وأضاف أنَّ الإعلامي الراحل كان من أهم الداعمين للهيئة، إذ كان عضوًا مؤثرًا في مجلس إدارتها وتقدمت خطوات مهمة نحو تحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات، مقدمًا العزاء لأسرة الإعلامي الراحل وأصدقائه ومحبيه، داعيا الله أنَّ يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يُذكر أنَّ مفيد فوزي مواليد عام 1933 بمحافظة بني سويف، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1959، تدرب على الصحافة بجريدة روزاليوسف، ثم عين محررًا بمجلة «صباح الخير»، وكان له السبق في تقديم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التليفزيون، مر بمحطات مهمة في الإعلام العربي، إذ حاور في مسيرته الطويلة شخصيات عامة ونجوم، إضافة إلى ملوك ورؤساء دول العالم، وحقق شهرة إعلامية واسعة امتدت من ستينيات القرن الماضي حتى الآن.